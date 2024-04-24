Украина не вернет ни цента выделенной помощи – американский сенатор

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Американские налогоплательщики вряд ли увидят хоть цент от кредита, который США выделяют Украине в рамках закона о военной и финансовой помощи, который принял накануне Сенат. Об этом на обсуждении законопроекта заявил сенатор-республиканец Томми Табервилл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Табервилла, пункт о том, что часть выделенной помощи будет дана в виде кредита, может быть легко обойден президентом США, что фактически сделает эти средства безвозвратными.

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«Очень легко потратить чужие деньги. В отличие от этого так называемого кредита Украине, о котором мы слышим, этот кредит никогда не будет возвращен. Не дайте себя одурачить – к сожалению, некоторые из моих коллег проголосуют за по этому законопроекту, утверждая, что эти деньги для Украины являются займом. Эта концепция изначально была выдвинута президентом Трампом, однако этот законопроект позволяет только президенту устанавливать условия погашения кредита, он позволяет ему в любое время отменить платеж и проценты по нему. По-моему, это звучит немного подозрительно. Я, как и большинство американцев, крайне скептически отношусь к тому, что мы когда-либо увидим возврат хотя бы цента американским налогоплательщикам. Каждый член этого органа должен быть сосредоточен на наведении порядка в своем собственном доме, а не на финансировании иностранных войн», – заявил Табервилл.