Украина не вернёт Крым даже в случае глобального катаклизма Восток-Запад – эксперт

02.07.2020, Киев, Игорь Петров

Принятие изменений в Конституцию РФ является закреплением уже существующего курса и не скажется на политике в отношении Украины, а изменение статуса Крыма возможно только в результате изменения статуса самой России в случае глобального катаклизма. Но даже при таком раскладе Украина не сможет захватить полуостров.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Изменения в Конституцию РФ являются закреплением уже принятого курса. Сначала происходит то ли иное действие, потом уже – соответствующий закон, положение Конституции, а не наоборот: вот, примем Конституцию, а дальше будем что-то делать.

Поэтому внесение изменений в Конституцию РФ само по себе никак не повлияет на внешнюю политику России, в том числе, и по отношению к Украине. Ими просто закрепляется фактическая ситуация, которая уже есть, фактический вектор движения.

Что касается границ, которые существуют де-факто, то в Конституции РФ прописано, что выход из ее состава субъектов федерации вообще невозможен, в принципе. Это было и в старой редакции, 1993 года, а в новой этот момент прописан еще более жестко.

Любое изменение границ возможно лишь в результате глобальных катаклизмов, глобальных потрясений, которые от Украины точно не зависят. Украина может выступить инструментом организации этих потрясений, но сама она точно не субъект в данной ситуации.

И будет ли во главе России Путин или условный Навальный, изменение статуса Крыма возможно только при изменении статуса самой России. То есть, если будет развал РФ, подобный тому, как в 1991 году был развал СССР, то тогда возможно всякое.

Да и при возможном развале России на отдельные части сыграет свою роль мнение населения отдельных территорий. И нужно будет учитывать мнение населения Крыма и Севастополя. С учетом того, что с военной точки зрения эта территория далеко не самая слабая в РФ.

Конечно, можно принудить Крым к чему-то силовым путем, но не силами украинской армии. Ее силами взять Крым вообще нереально, с учетом его географического положения. Для добровольного вхождения Крыма в состав Украины нужно будет учитывать мнение его населения. Сомневаюсь, что оно будет на стороне реализации украинских планов», – заключил политолог.