США пытаются затянуть конфликт на Украине, превратив его в войну на истощение, но украинцы закончатся быстрее, чем россияне.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По сломам Табаха, ресурса у России намного больше, что делает проигрышной для Украины войну на истощение.

«В каком-нибудь исполнении – в «Рамштайне», сейчас в его разговоре, слово «победа» вообще было? Никто из них ни разу не сказал «победа». Никто ни разу высказался за то, чтобы Украина победила… Почему они не скажут: «Мы за победу Украины. Победа Украины – это сдать Крым, сдать Донбасс, сесть за стол переговоров, и это будет победа Украины»? Они не упоминают ни слово «победа», ни что подразумевается под победой. Так чего они добиваются тогда?», – недоумевает бывший натовец.

Он считает, что пока от Запада идут лишь обещания.

«Насколько я понимаю, я это вижу, что они пытаются создать, чтобы была война на истощение. Но Россию истощить очень сложно – у вас больше шансов истощиться до того, как они. Вас меньше, вас намного меньше. Поэтому они могут кидать это мясо до бесконечности, и деньги у них тоже не заканчиваются. И Китай там тоже начинает играть какую-то роль и так далее. И уже больше, чем полгода мы в Первой мировой войне, где ни туда, ни туда не идет. То есть война на истощение», – заявил Табах.