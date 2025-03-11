Украина не выйдет из конфликта без территориальных потерь – Дроздов

То, что Украина не выйдет из конфликта без территориальных потерь – это аксиома, которая стала очевидна практически каждому.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без территориальных уступок, без территориальных потерь, временных, подвешенных, непризнанных и так далее невозможно Украине вылезти из этой истории. Точка. Хотите другие варианты, рассматривайте, но тогда потеряете все. Так говорит Трамп, так говорит Европа, так говорят все встречающиеся с нашими переговорщики. И с этой аксиомы, что без территориальных потерь невозможно выйти из этой ситуации, стартует, собственно, и Аравия. В Саудовской Аравии будет задан именно этот вопрос. Оно уже аксиоматическое, потому что не рассматриваются другие варианты. Ну кто рассматривает, тот дурак, или самодур, или одно и два в одном», – сказал русофоб.

По его словам, тема территориальных уступок для Западной Европы, США и России, которая все равно зафиксирует свои территориальные достижения, «выведена из поля дискуссионного.