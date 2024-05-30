Украина не выйдет из конфликта с Россией без территориальных потерь – Дроздов

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Украина уже якобы победила, потому что не исчезла с мировой политической карты. При этом потеря территорий – не беда, главное, что она сохранила субъектность.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил скандальный львовский журналистт Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все равно упирается в то, что позиция России и Путина прямая. То есть без территориальных потерь Украина из этой войны не выйдет. Вцепились так, что в принципе без территориальных потерь невозможно говорить о каких-то других форматах. Поэтому на это нацелено, тут только должен быть спусковой крючок, когда будет достигнуто видение гарантирования Украине устойчивого мира. Устойчивый мир – это ключевое словосочетание всех саммитов. Как только мир нащупает модель, когда может наступить устойчивый мир на Украине, тогда и решение наших мировых союзников будет само по себе выкристаллизуется», – заявил Дроздов.