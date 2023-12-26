Украина не вытянет войну технически, а Запад больше не поможет, – Арестович

Украина не сможет выиграть войну с нынешними ресурсами без помощи Запада. В США же уже открытым текстом говорят, что не предполагают выделение дополнительной помощи.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина подошла к этой войне в состоянии экономики, государственного управления и общественного капитала, в состоянии, когда она не может выдержать большую войну такого масштаба. Очень просто – чтобы доехать до Одессы, нужно 30 литров бензина, из Киева. А мы подошли к этой войне с тремя литрами бензина. Мы можем быть самыми героическими и смелыми водителями на свете, можем быть гениями вождения, за всю историю человечество могло никогда не рождаться таких людей, как мы, которые так понимают и водят машину, но на трех литрах ты не доедешь до Одессы. Мы спустили в унитаз военный потенциал, не реформировали экономику и не сделали ничего, чтобы подготовиться к крупномасштабной войне, которая была неизбежна. Поэтому там, где нужно 40 литров, у нас оказалось два. Мы можем быть самыми героическими и смелыми людьми на свете, но нельзя проехать 400 километров на двух литрах бензина. У нас не позволяет состояние экономики выиграть эту войну, это можно сделать только с помощью Запада. Что нам говорит Запад в лице госсекретаря? «Мы не предполагаем увеличение вам плат», – чего же вам еще надо, это даже не Арестович говорит, – Арестович – московский шпион, понятно, но вам Блинкен говорит, госсекретарь США. Ваш белый господин говорит вам: «Мы не предполагаем вам дополнительных средств». Это раз. А Украина в нынешнем состоянии не вытянет войну технически, у нас нет для этого средств. Тупо нет бензина», – заявил Арестович.