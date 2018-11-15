Украина не захотела разговаривать с РФ о своих рыбаках

15.11.2018, Сингапур, Максим Карпенко

Украина продолжает незаконно удерживать капитана керченского рыболовного судна «Норд».

Об этом, на пресс-конференции в рамках Форума лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам российского лидера, украинские пограничники, похитившие судно вместе с командой, нарушили международные договоры, по которым российские моряки могут рыбачить в любой точке акватории Азовского моря, кроме территориальных вод.

«Взяли, моряков задержали. Ведь незаконное задержание. Даже по действующим нашим соглашениям ловить можно рыбу, где угодно, нельзя только заходить в территориальные воды. Они же действуют эти соглашения, их никто не отменял. Взяли людей, задержали, держали их целый год. Капитана, по-моему, до сих пор там держат этого судна. Это абсолютно незаконные действия, а в то время, когда наши пограничники задержали соответствующее судно, желания даже не было по этому поводу разговаривать. Как будто этих людей не существует. Так вот киевские сегодняшние власти относятся к своим гражданам», – заявил Путин.