Украина: Не захотели федерализацию – будет Боснийский сценарий

08.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине следует готовиться не к Хорватскому, а Боснийскому сценарию, который предполагает разделение страны на несколько участников конфедерации, причем, с блокирующим пакетом по вопросам вступления в НАТО.

Нынешней унитарной модели украинской государственности придет конец, заявил в эфире интернет-канала UkrLife политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они нас ведут к внешнему управлению. Но внешнее управление, я очень боюсь, будет в виде ликвидационной комиссии. Такая модель отработана на Боснии и Герцеговине, которая живет под управлением контрольной комиссии. Оно же федеративно-конфедеративное, из трех частей состоит. Да, это может быть через 15-20 лет, но нас ведут к этому», – заявил Джангиров.