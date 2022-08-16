Украина не замёрзнет и не развалится, но будет очень плохо, – прогноз

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Новости Украины

На Украине не осталось ни одной сферы, будь то производство или транспортировка, которая хотя бы сохранила стабильность – только дефицит, падение и крах.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал переехавший в 2014 г. из Киева в Донецк публицист Денис Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основные удары по экономике Украины нанесены тремя факторами: отток рабочей силы, второе – падение украинской металлургии, третье – невозможность обеспечения нормального экспорта зерновых, который не вытянула железная дорога. В сфере финансов – дефицит бюджета уже составляет ровно половину. Вторую половину берутся компенсировать западные страны. Большая часть – две трети – этой финансовой помощи – займы, которые придется отдавать. Может быть, удастся еще нарастить эту помощь, но пока что всерьез это никто не анонсирует, кроме полтора миллиарда от займов, что на фоне 34-х, которые пообещали в начале этого года, (выглядят – ред.) печально», – констатировал он.

Тем не менее, Селезнёв призвал не верить озвучиваемым с 2014 года обещаниям, будто Украина сама чудесным образом развалится.

«Признаков того, что Украина замерзнет этой зимой – нет. С газом у них на эту зиму относительно хорошо, так что те, кто там болтают, эксперты или на ток-шоу, как там «Украина замерзнет» – не верьте им. Это – балаболы, вы обманитесь, как и в 2014 году. По электроэнергии убытки компенсируются выбытием производственных мощностей. До нынешнего времени, те станции, что не разрушены, в том числе, ЗАЭС, продолжают работать в украинской энергосистеме. По углю – снижение добычи на государственных предприятиях, но «ДТЭК» удерживает добычу в Павлограде, на Западной Украине. Нужно учесть, что такие крупные потребители, как Запорожская и Углегорская ТЭС – над ними потерян контроль и, естественно, на них завозиться (топливо – ред.) не будет. Потребление угля будет снижено в похожей прогрессии, как с электроэнергией», – прогнозировал Селезнев.

Он предрек вероятный крах, в обозримом будущем, скромных остатков металлургической и химической отраслей, а также глубокий кризис с чередой банкротств фермерских угодий в виду отсутствия финансирования сферы и земельного дефицита.

«Металлургия идет на дно, и к концу года может прекратить свое существование. По оптимистичным прогнозам падение – 65%. По сельскому хозяйству падение – около четверти. Примитивизация структуры производства, потеря четверти посевных территорий. Херсон и Запорожская область – лидеры зернового производства Украины. Химическая промышленность: потеря одного из крупнейших химических предприятий – северодонецкого «Азота» – и остановка крупнейшего Припортового завода возле Одессы из-за недостатка сырья и опасности расположения – на полпути находится между Николаевом и Одессой, на берегу. Транспорт –65% падение перевозок. Усиленная эксплуатация дорожного полотна, которая в перспективе одного – двух лет может привести к потере основных транспортных коммуникаций Украины. Падение доходов населения на 30 – 40% по итогам года. Официальная инфляция – 22%. И наращивание внешнего долга», – подытожил эксперт.