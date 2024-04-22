Украина – не жилец. У «страны-камикадзе» нет шансов на существование – Васильев

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История Украины повторяет период Руины, когда самопровозглашенные гетьманы из «казацкой гопоты» искали возможность подороже продаться полякам, шведам или османам. И закончится все таким же самоубийством Украины, поскольку государственного фундамента у нее нет.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если смотреть шире, то Украина – это часть России, которая сепаратистским путём образовалась 30 лет назад. В тот момент не было возможности решать этот вопрос, и были надежды на то, что получится мирно сосуществовать. В итоге мирно не получилось, свою государственность они выстроили не на национальных интересах, а на антироссии, поставили смыслом существования своего государства уничтожение России. Они вырастили у себя культ смерти, и теперь для России уже не остаётся вариантов как-то успокоить, образумить, объяснить», – отметил он.

По словам эксперта, Россия 30 лет пыталась объяснять и доказывать, что с точки зрения национальных и личных интересов граждан, экономики – Украине выгодно быть с ней вместе. При этом Россия никак не покушалась на ее государственность и суверенитет. Но Украина выбрала путь тарана, и теперь мосты сожжены.

«В рамках Большой России это такой сепаратистский анклав, который решил самоубиться ради чужих интересов. В принципе, это повторяется Руина XVII века, когда казацкая старшина, а, по сути, поднявшаяся местная гопота, пыталась продаться подороже: кто-то полякам, кто-то шведам, кто-то нам. И таким образом пытались выстроить свою квазигосударственность. Ситуация повторилась один к одному – как только наше влияние из-за геополитических проблем отошло, на периферии образовалась анархия и бедлам. Они не имеют в своём фундаменте каких-то государствообразующих смыслов. Потому что если бы они его имели, то у них была бы нормальная страна. А по факту, они стали страной-камикадзе», – считает Васильев.