Украина не знает, где брать уголь на зиму

20.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские санкции, введенные против России, не причиняют ей никакого дискомфорта. Более того, украинские предприниматели, которые ранее напрямую торговали с РФ, сейчас создают совместные предприятия с Молдавией, Белоруссией и Казахстаном, и через эти страны продают свои товары в Россию.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-глава МВД Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в Москве все есть, поверьте мне. Сегодня поднялась Белоруссия, Казахстан, целая куча наших предпринимателей, которые раньше торговали с Москвой, сегодня создают совместные предприятия с Белоруссией, Казахстаном, Молдавией, потому что они не вводили никакие санкции. Туда направляют продукцию, там перепаковывают: «Made in Belarus», в Казахстан. В чем там [в России] для них проблема, я не знаю. А вот, где нам брать уголь, я не знаю. Это нужно государям, которые шли во власть или сейчас находятся у власти, сесть и думать», – заявил Москаль.