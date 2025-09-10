Украина – неблагодарное бандеровское государство, – депутат Европарламента от Польши

Анатолий Лапин.  
10.09.2025 10:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1601
 
Дзен, Политика, Польша, Украина


Украина – это неблагодарное государство с бандеровской идеологией, которое кормится за счет польской помощи.

Об этом на заседании Европарламента заявила депутат от Польши Эва Заячковская-Херник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина – это неблагодарное государство с бандеровской идеологией, которое кормится за счет польской помощи....

«Польша приняла миллион украинцев, бежавших от войны. Им были предоставлены социальные льготы, доступ к государственной системе здравоохранения и обучение в польских школах. Наша помощь Украине составляет 3 миллиарда евро, и мы предоставляем Украине наши самолеты и военную технику.

Тем не менее, все это происходит без благодарности, и Украина не хочет осуждать убийства, совершенные УПА во время Второй мировой войны, в отношении польского населения.

Культ Бандеры процветает. На улицах Польши можно увидеть десятки молодых украинцев, которые вместо того, чтобы защищать свою страну, просто веселятся.

И в то же время нам приходится противостоять конкуренции украинских перевозчиков. Так что пришло время показать, как неблагодарно Украина относится к нашей преданности», – заявила евродепутат.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить