21.09.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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«Украина – недогосударство. Мы помогаем Путину» – Гордон


Украинская власть делает все для того, чтобы тезис президента РФ Владимира Путина о том, что «Украина – это недогосударство» оправдывался и подтверждался.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил скандально известный своими антироссийскими выпадами и пиаром шарлатанов киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон раскритиковал решение министра здравоохранения страны Максима Степанова принять участие в выборах депутатов Одесского облсовета, оставаясь при этом чиновником Кабмина.

«Я пытаюсь и не могу представить, чтобы при президенте Кучме или при Януковиче том же, чтобы министр здравоохранения баллотировался в облсовет, возглавлял список. Это вообще нонсенс. Министру здравоохранения надо написать заявление сегодня, я считаю, с поста министра уйти с гордо поднятой головой возглавить фракцию в облсовете и решать вопросы в Одессе.

Ну, если ты собираешься запасной аэродром строить, значит, ты понимаешь, что не усидишь. Ну уйди уже. Все это выглядит по-мальчишески глупо, неподготовленно, плохо и выставляет на посмешище целую страну, потому что в мире смотрят и думают: «Что у них происходит?». Путин же говорит все время: «Украина – недогосударство». Вот, все действия таких чиновников помогают Путину говорить об этом постоянно», – заявил Гордон.


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