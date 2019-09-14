Украина недооценила угрозу сокращения российского транзита

14.09.2019, Киев, Игорь Петров

Сокращение объемов транзита российского газа через территорию Украины угрожает фатальными последствиями для экономики – внутри бывшей советской республики придется еще больше уменьшать потребление «голубого топлива», что будет достигнуто за счет закрытия промпредприятий, что станет причиной всплеска безработицы и социальных проблем.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реверс так называемого европейского газа у нас зависит от того, сколько мы прокачиваем этого самого российского. Грубо говоря, для того, чтобы получить из Европы те самые 10 млрд кубов газа, по украинской ГТС в сторону Европы должно закачаться где-то 100 млрд кубов.

Если будет прокачиваться 30 млрд кубов, обратно мы получим 3 млрд. Вопрос – где брать недостающие кубометры?

Исходя из последних налоговых инициатив правительства, я вижу, что вопрос с газом будет решен радикально – просто за счет прекращения достаточного количества промышленных производств.

Буквально вчера замгендиректора Криворожстали заявил, что в случае увеличения рентных платежей по закону №1210 предприятие просто прекратит свою работу, потому что будет нерентабельно. Надо сократить потребление газа таким образом.

Тогда вопрос о транзите вообще исчезнет, и встанет другой вопрос – что делать с таким количеством безработных и социальными проблемами, которые возникнут, когда промышленность в результате всех этих инициатив перестанет работать», – заявил Гаврилечко.