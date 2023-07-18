Украина недовольна Латинской Америкой и готовит «дипломатическое контрнастуление»

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Латиноамериканские страны не горят желанием помогать Украине военными поставками, несмотря на давление Запада.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет РБК-Украины.

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«Западные союзники Украины, в том числе США и Германия, предлагали странам Латинской Америки помочь Украине оружием. Например, у Бразилии есть запасы таких необходимых для защиты украинского неба снарядов к зениткам Gepard. Поделиться с Украиной оружием отказалась и Аргентина, а Чили, имея на вооружении немецкие танки Leopard, согласилась помочь только с разминированием. Мексика же вообще отказывается оказывать Украине какую-либо помощь, ведь придерживается нейтралитета», – говорится в материале.

При этом спецпредставитель МИД Украины по Латинской Америке Руслан Спирин признает, что «латиноамериканские страны иначе смотрят на мир и не хотят вмешиваться в российско-украинскую войну каким-либо образом».

«Однако не стоит забывать и о российском лобби в этом регионе. Россия имеет количественное преимущество не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте. Поскольку русские еще со времен СССР работали над распространением своего влияния в Латинской Америке, им удалось построить огромную дипломатическую сеть из посольств, торговых представительств, консульств и генконсульств. РФ имеет посольства в более чем 20 латиноамериканских странах, в то время как Украина – только в пяти. Кроме того, русские распространяют свое влияние через студентов, которые при возвращении домой становятся агентами влияния, коррумпированных политиков, журналистов, блогеров, собственных испаноязычных телеканалов и СМИ и даже зарубежные церкви РПЦ», – отмечается в публикации.

По словам Спирина, Украина работает над первой стратегией отношений с Латинской Америкой.

«Это будет комплексный документ, который охватывает все сферы и определяет цели внешней политики на ближайшие годы. У нас есть амбициозный план расширения дипломатического ресурса. На это нужны деньги и много подготовительной работы. Но это нужно сделать, потому что мы понимаем, что дисбаланс чрезвычайный. Как на поле боя нам нужно дополнительное оружие, так и в этих странах нам нужны дополнительные солдаты – наши дипломаты», – проводит аналогию спецпредставитель МИД.

Тем временем Киев готовит визит в регион министра иностранных дел, но пока, как признает МИД Украины Олег Николенко, никакой конкретики по этому вопросу нет.

«Несмотря на дисбаланс сил на дипломатическом «фронте», Украине все же удается доносить до латиноамериканских стран правду о войне. О чем свидетельствуют, в частности, голосования в Генассамблее ООН. Но для того, чтобы перейти в дипломатическое «контрнаступление», нашему государству еще нужно много времени и огромные ресурсы», – резюмирует РБК-Украина.