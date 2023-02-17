Украина недовольна: Немецкие танки не изменят ситуацию на фронте

Количества танков, которое ФРГ пообещала передать Украине, недостаточно для того, чтобы изменить ход боевых действий.

Об этом в интервью интернет-каналу «Исландия» заявил бывший посол Украины в ФРГ, замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Мельника, Германия, хоть и изменила свое отношение к передаче оружия Украине, но делает это в недостаточном объеме.

«Германия до сих пор… она сделала квантовый скачок относительно смены ментальности, для них это шок, немцы до сих пор не могут поверить, что они на самом деле дают нам это оружие. Я вспомнил пять тысяч шлемов, которые мы пробили 25 января [прошлого года], фактически за месяц до войны – сегодня это уже несколько миллиардов помощь, которая нам оказывается», – сказал дипломат.

«Мы за это благодарны, но вы понимаете, что 14 танков «Леопард-2», новой даже генерации, на самом деле, это довольно новые танки, которые нам Германия пообещала, они же не изменят ситуацию на фронте, который имеет протяженность полторы тысячи километров только боевых действий, которые продолжаются. На фоне того, что русские фактически уже перевели свою экономику на военные рельсы.

Есть сложности, мы это видим, но они все равно производят оружие, и это оружие потоком идет на фронт. Т-90 и другие системы, плюс то, что у них было на складах, тысячи вооружения, это все идет. Вы даете 14 танков. Мы благодарны, без вопросов, но это же все равно несоразмерно», – заявил Мельник.