Украина негодует: Испания зашла в Крым

11.06.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиэлья участвовал в российских соревнованиях X-Waters и переплыл Керченский пролив от косы Чушка в Краснодарском крае России до крепости Ени-Кале в Керчи.

Об этом сообщает Крым.Реалии ТВ, отмечая, что сам дипломат подтвердил факт заплыва, но не стал пояснять, предупреждали ли его организаторы, что на Украине ему грозят последствия.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Не знаю. Я не хочу никаких комментариев давать», – сказал Пандиэлья.

В свою очередь в Госпогранслужбе Украины заявили, что такое посещение Крыма является «нарушением режима пересечения украинской госграницы».

«Таким иностранцам запрещается въезд в Украину минимум на 3 года. Размер штрафа до 5100 гривен, если же это нарушение совершено группой лиц, то от 5100 гривен», – сказал начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Примечательно, что заплыв состоялся 1 июня, но украинские СМИ почему-то сообщили об этом только сегодня.

В комментариях к новости читатели удивились реакцией украинской стороны.

«Господа! А с чего вы взяли, что это госграница Украины?», – поинтересовалась пользователь под ником Сергей Севастополь.

Напомним, что в 2014 году после совершенного в Киеве государственного переворота в Крыму прошел референдум о выходе из состава Украины и присоединении к РФ.