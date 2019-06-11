Украина негодует: Испания зашла в Крым
Почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиэлья участвовал в российских соревнованиях X-Waters и переплыл Керченский пролив от косы Чушка в Краснодарском крае России до крепости Ени-Кале в Керчи.
Об этом сообщает Крым.Реалии ТВ, отмечая, что сам дипломат подтвердил факт заплыва, но не стал пояснять, предупреждали ли его организаторы, что на Украине ему грозят последствия.
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«Не знаю. Я не хочу никаких комментариев давать», – сказал Пандиэлья.
В свою очередь в Госпогранслужбе Украины заявили, что такое посещение Крыма является «нарушением режима пересечения украинской госграницы».
«Таким иностранцам запрещается въезд в Украину минимум на 3 года. Размер штрафа до 5100 гривен, если же это нарушение совершено группой лиц, то от 5100 гривен», – сказал начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Примечательно, что заплыв состоялся 1 июня, но украинские СМИ почему-то сообщили об этом только сегодня.
В комментариях к новости читатели удивились реакцией украинской стороны.
«Господа! А с чего вы взяли, что это госграница Украины?», – поинтересовалась пользователь под ником Сергей Севастополь.
Напомним, что в 2014 году после совершенного в Киеве государственного переворота в Крыму прошел референдум о выходе из состава Украины и присоединении к РФ.
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