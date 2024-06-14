Украина неизбежно потеряет F-16 на первых порах использования – генерал Ходжес

Американские F-16 – это хорошие истребители, но они не обладают волшебными свойствами. Успешность их применения зависит от выучки как самих пилотов, так и всех служб, которые будут обеспечивать их работу. Об этом в эфире видеоблога OTE заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению генерала, Украина неизбежно потеряет какое-то количество истребителей во время первых боевых вылетов.

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«Люди должны оценивать, что F-16 – отличный самолет, он обладает большими возможностями, но в нем нет ничего волшебного, как нет ничего волшебного в любой другой системе вооружения. Все дело в том, как они используются. Военно-воздушные силы США так хороши не из-за великолепных самолетов, а из-за обучения, культуры, всего, что они делают, и что входит в обеспечение работы этой платформы. Все, начиная от подавления противовоздушной обороны противника, и заканчивая подготовкой к вылету и спасению пилотов, техническим обслуживанием, дозаправкой. Все это позволяет Соединенным Штатам обладать такой авиационной мощью. Так что я думаю, что мы должны убедиться в этом… Понимаешь, в первый раз они выходят на улицу и немного потеряют. Я имею в виду, что это неизбежно, что они потеряют кого-то прямо сейчас. Но сколько, как и где – будет зависеть от того, как быстро они смогут адаптироваться, приобретая опыт использования этого оружия», – заявил Ходжес.