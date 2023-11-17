Украина «неожиданно» превратилась в иждивенца Емелю, который чего-то ждет от щуки – киевский психолог-недоучка

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Нынешняя Украина переняла «чужой» сценарий поведения и превратилась в просящего иждивенца из страны, которая недавно якобы могла заниматься сложным производством без Советского Союза.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил украинский психолог, член Украинского союза психотерапевтов Всеволод Зеленин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленин сочинил байку в свидомом самохвалебном стиле и с ничем не обоснованным презрением к русским, переврав смысл народной сказки. Тем не менее признал, что Украина катится к своему концу, хотя попытался внушить всем, что конец этот якобы не логичный.

По его словам, если раньше, когда он в 90-е посещал Россию, все хвалили хозяйственника-«хохла», то сейчас украинец – это Емеля, который сидит на печи и ждет чего-то от щуки.

«На самом деле, мы сейчас в позиции сценарного иждивенчества. Сценарий иждивенца, которому все должны, и он спекулирует на каких-то моральных, других аспектах. Но это не наш сценарий – украинцы всю свою историю отличались тем, что они могли на клочке земли что-то начать производить. Я помню, в середине 90-х с различными своими семинарами объездил практически всю Россию от Владивостока и до Питера – и везде мне говорили, если там живут хохлы, то сразу видно: двор ухоженный, цветы, все покрашено, сделано. «Как куркули», – говорили. Мы же это умеем, умеем произвести из ничего что-то, это показывали неоднократно. Раз – и что-то, где-то»… Мы можем такое сделать невероятное. Как оказалось, что мы вдруг начали вести себя в режиме Емели, который сидит и ждет щуку или не знаю кого… Откуда мы взяли этот сценарий, он же не наш?», – трепался русофоб.