Новости Украины

Внутри гражданского общества в Польше растут антиукраинские настроения, но на публичном уровне любая критика в адрес Украины сводится к обвинениям в работе на Кремль.

Тем не менее, рядовые поляки не понимают, зачем они финансируют соседнее государство и украинских беженцев. В то же время официальная Варшава продолжает быть вассалом Запада и готова воевать с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего поляка.

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Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал эксперт Европейского центра геополитического анализа Томаш Янковский.

ПН: Насколько вероятны планы об аннексии западной Украины Польшей. Недавно о подготовке такого сценария заявили в Службе внешней разведки России.

Т.Я: Мы должны понимать, что, если посмотреть на идентичность на Западной Украине, то она явно антипольская. Украинцы – это люди, которые в своей истории просто не хотели быть поляками. Я думаю, что, если бы такая идея в польском правительстве даже была, первыми, кто был бы против, – это сами украинцы. Если бы даже польские власти что-то хотели сделать, может быть, создать новое государство на Западной Украине, это бы не был польский план, потому что мы не можем сейчас смотреть на Польшу как на независимое государство.

Даже если бы такие возможности были для Украины, то не было бы никакой интеграции с Польшей, хотя бы просто потому, что Западная Украина не населена поляками. Конечно, Львов – исторически польский город, но там уже нет возможности установить польскую идентичность

ПН: В Польше много беженцев из Украины. Как к ним относятся сами поляки?

Т.Я: В Польше украинских беженцев намного больше, чем в других странах. И раньше у нас было два миллиона украинцев, а сейчас уже пять-шесть. Думаю, что это проблема – мы в последние 70 лет жили в моноэтническом обществе, и сейчас есть чувство опасности для поляков из-за того, что уже очень много иностранцев.

В первые дни после начала специальной военной операции, конечно, поляки много помогали беженцам. Для них делали все – и обеспечивали едой, и жильем, но сейчас проблема в том, что польские власти разрешили украинским активистам атаковать российского посла и даже поляков, которые пришли с цветами к памятнику советским солдатам 9-го мая. Несколько дней назад в центре Варшавы произошло убийство, в польском сегменте Интернета пишут, что это украинцы убили поляка, но полиция никакой информации не дает.

Можно сказать, что правительство скрывает этот факт перед обществом. Проблема в том, что из-за этого отношение поляков к украинским беженцам будет ухудшаться. Я думаю, что еще проблемы будут нарастать в будущем. Также этому способствует решение польских властей о том, что украинцы могут ездить в автобусах бесплатно, а поляки должны платить.

Люди просто говорят: «А зачем мы должны платить, если для иностранцев есть исключения?». Я думаю, что будут и дальше преступления и убийства, и это будет проблемой для украинцев. В польском обществе – это уже видно в интернете – есть инициативы по созданию самообороны, если уж полиция не хочет нам помогать.

ПН: Польша – одна из стран, которые потратили больше всего средств на поддержку украинского режима. Для чего Варшаве тратить деньги на Киев?

Это еще не так много – всего полпроцента ВВП потрачено. Но проблема в том, что больше мы заплатим за это внутри, у себя. Еще никто не считал, во что это нам обойдется. Пока мы этого не видим внутри государства, в ценах, потому что – это только начало. Я думаю, в будущем это обернется большими социальными проблемами для польского государства и общества.

ПН: Недавно произошло нападение на российского посла во время мероприятий ко Дню Победы. Почему в Польше так боятся отмечать этот день на официальном уровне и запрещают даже неформальные мероприятия?

Т.Я: Один из польских политиков уже сказал, что мы – слуги украинского народа, что, конечно, вызвало скандал. У нас просто запрещены дебаты на этот счет. Если вы не поддерживаете Украину и беженцев, активистов, то вы – предатель и русский шпион. Для польской власти это важно, потому что позволяет быть «последней крепостью» Запада.

Для польских политиков мир, где не будут править США, многополярный мир – это проблема, потому что они уверовали, что других путей нет, что нам нужно делать все, как хочет Запад. Если посмотреть биографию польских политиков, то увидите, что они проходили подготовку в Госдепартаменте, в различных фондах и так далее. Поэтому очень сложно сказать, что в Польше правят именно польские элиты.

Это элиты компрадорские и для них это проблема, они не знают, что будет, если Запад утратит контроль, как это было в последние годы. Им нужно воевать против России до последнего украинца и, боюсь, в будущем, до последнего поляка.

ПН: Может ли инцидент с послом повлечь разрыв дипотношений России и Польши, насколько это опасно?

Т.Я: Это проблема не только для отношений Польши с Россией – дипломаты со всего мира видят, что Польша не соблюдает Венский договор. К сожалению, сейчас польские власти видят свой путь только в том, чтобы дальше воевать против России. Я боюсь, что в Москве не увидят больше возможностей, чтобы договориться с Польшей.

ПН: Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что Польша – следующая в очереди на денацификацию. Насколько у вас слова российского политика восприняли серьезно?

Т.Я: У нас о российской угрозе говорят в последние восемь лет каждый день. К сожалению, у нас нет сейчас элит, которые бы действовали в интересах Польши, а не Запада. Российский президент Владимир Путин у нас более известен, чем в России – на польских сайтах, в телевизоре каждый день идет информация о Путине. Каждый день «угроза из России, будет война» и так далее. И то, что сказал российский депутат – для Польши ничего нового. Конечно, это подарок польской пропаганде.

ПН: Как вы считаете, где и чем может закончиться спецоперация России на Украине?

Т.Я: Другого пути у России нет – если она не завершит денацификацию и демилитаризацию, то не будет никакого мира, а произойдет перемирие на пять лет. Если у Запада будет возможность дальше давать оружие Украине, то через пять лет произойдет новая война. Специальная военная операция – это лишь первый этап по установлению многополярного мира.

Нужно обратить внимание на Китай, Бразилию, Индию – для них это шанс, чтобы изменить отношения с западным миром. Даже, если специальная военная операция на Украине закончится, за этим последуют события в других частях мира. У России сейчас нет другого пути, кроме как взять всю Украину и там сформировать другую идентичность. Она может быть украинской, но не может быть националистической, откровенно нацистской.