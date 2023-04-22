Украина несёт в Крым гражданскую войну – киевский философ

Вадим Москаленко.  
22.04.2023 17:48
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Украина


У Киева нет никакой позитивной модели для жителей Крыма, в случае захвата полуострова ВСУ начнётся уничтожение памятников и культурных ценностей русского населения, что в итоге приведёт к гражданской войне.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Киева нет никакой позитивной модели для жителей Крыма, в случае захвата полуострова ВСУ...

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«Мы отвоюем Крым, и что будем делать там в первое время? Снесём памятники Ленину. Посмотрят крымчане – ладно, не очень-то и хотелось. Второе – Ялтинской системы уже нет, а в Ялте стоит памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю. Надо снести памятник.

Потом идут памятники матросу Кошке, Суворову, Нахимову. Снесли. Русскую литературу из библиотек выгребли, сожгли. А дальше что? Те, кто там есть, с этим согласятся? Нет. Значит, гражданская война.

Мы несём в освобождённый Крым гражданскую войну. Мы готовы это признать, какой оптимизм мы несём в Крым?» – сказал Дацюк.

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