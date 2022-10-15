Украина неспособна победить в противостоянии с Россией, – философ Дацюк

Новости Украины

В противостоянии с Россией для Украины нет выигрышного сценария, потому что она не представляет новых концепций миропорядка, а Запад не видит вариантов развала России.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные аналитики не представляют себе мир без России. Я утверждаю, что мы не можем победить – не потому, что нет оружия, не потому, что мы не можем дать ядерный ответ, не потому, что у нас нет танков. Мы не можем победить, потому что у нас нет когнитивной модели победы. Я бьюсь в эту стенку изначально. 90% любой инновации, а победа – это инновации, состоит в том, что вы предъявляете, как вы будете захоранивать старое. У нас нет модели захоронения России.

У нас, у Штатов, у Китая – ни у кого нет модели захоронения России. Мало того, я рискну предположить, что если мы предложим хорошую модель захоронения нынешней России, с ней согласится даже Россия. Потому что они сами в тупике, они не могут выйти из тупика… У нас принятие решения до февраля. После февраля мы уже не будем принимать решений. Разрыв между элитой, которая транслирует повествовательный нарратив, там «закройте небо, дайте то, накажите Россию», – это все повествовательный нарратив. Выход на модель послевоенного мира – это когнитивная задача, которую украинская власть решить не в состоянии. Из-за этого она не может победить», – заявил Дацюк.