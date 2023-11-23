Украина неспособна вытеснить русских, пора передать всё оружие Израилю – американский комментатор

Анатолий Лапин.  
23.11.2023 18:41
  (Мск) , Вашингтон
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Ближний Восток, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина оказалась неспособна вытеснить российскую армию из занятых территорий, поэтому ее поддержка в дальнейшем не имеет смысла.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил американский политический комментатор Бен Шапиро, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина оказалась неспособна вытеснить российскую армию из занятых территорий, поэтому ее поддержка в дальнейшем...

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Шапиро при этом, проводит параллель с поддержкой Израиля, который, по его мнению, может быстро покончить с ХАМАС в Секторе Газа. По его словам, США уже якобы добились своих целей на Украине.

«Интерес Америки к Украине был на первом месте в сохранении независимости Украины от России. На втором месте – унижение российских Вооруженных Сил. Америка в значительной степени достигла обеих этих целей. Кроме того, в интересах Америки было продолжать поддерживать действия Украины на месте до тех пор, пока не стало ясно, что ситуация зашла в тупик. По сути, именно это и произошло.

Я был бы совершенно счастлив продолжать финансировать украинцев, если бы они действительно были способны вытеснить русских из Донбасса и Крыма. Они не продемонстрировали никакой способности сделать это. Тогда возникает вопрос – неужели мы просто выбрасываем деньги? Вот настоящий вопрос, который мы должны задать Украине. Это, между прочим, совсем другая история, чем, например, иностранная помощь Израилю в разгроме ХАМАС, что является очень-очень достижимой целью.

ХАМАС – довольно маленькая террористическая группировка среднего размера, по сравнению с израильскими военными. Израильские военные, безусловно, способны восстановить контроль над ситуацией с безопасностью в Секторе Газа», – рассуждал Шапиро.

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