Украина неудачно попыталась выбить Россию с острова Змеиный

08.05.2022  01:49 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Война, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Украина активизировала попытки вытеснения России с острова Змеиный, находящегося недалеко от побережья Одесской области, где ранее ВСУ размещали радары, работавшие в интересах НАТО.

Ежедневно совершаются попытки ударов при помощи беспилотников, а накануне была осуществлена неудачная для Киева высадка десанта при поддержке авиации. Наблюдатели не исключают, что, как и в случае с атакой на крейсер «Москва», действия координировались с территории соседней Румынии, откуда могли взлетать формально украинские самолеты (их пилотировать могут военные Североатлантического альянса).

Украина активизировала попытки вытеснения России с острова Змеиный, находящегося недалеко от побережья Одесской области,...

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«Накануне ВСУ и их союзники по НАТО частично вывели из строя российский ЗРК «Тор» на острове. После этого украинцы поверили в себя и предприняли попытку массированного налета – с привлечением БПЛА и как минимум двух пар самолетов тактической авиации Су-24 и Су-27.

Конечная цель — высадка на острове украинского десанта. Однако не задалось. По воздушным целям отработали российские корабельные комплексы ПВО и истребители. ВСУ были вынуждены дать деру…

Змеиный был использован в качестве приманки. Силы ВС РФ с него снялись еще утром и отошли. Украинские Ми-8 и десантный катер «Станислав» спокойно достигли берегов острова и начали высаживать десант, после чего Россия и нанесла удар. Немногочисленные выжившие отступали на резиновых лодках», – сообщает блог телеведущего Руслана Осташко.

Украинцы выложили видео атаки авиации на Змеиный.

«ВСУ силами двух Су-27 бомбят остров Змеиный, контроль удара производит байрактар Тб-2, атака отчаянная, скорее всего ведомый 27-ой получил осколки в борт от первой бомбы, но сам факт, уничтожение крейсера Москва позволило авиации ВСУ действовать на этом участке Чёрного моря. Это видео как холодный душ для турбопатриотов, пускай смотрят, с каким противником ведёт бой наша армия», – комментируют авторы канала «Повернутые на Z войне».

«В общем, это уже похоже на эту войну, какой ей, видимо, суждено быть и какой она будет. Масштабное наращивание усилий НАТО, ставящего прежде всего свои стратегические цели (Змеиный важен прежде всего Румынии) и использующего украинцев только как рядовых исполнителей», – комментирует обозреватель Егор Холмогоров.

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