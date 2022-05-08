Украина неудачно попыталась выбить Россию с острова Змеиный

Украина активизировала попытки вытеснения России с острова Змеиный, находящегося недалеко от побережья Одесской области, где ранее ВСУ размещали радары, работавшие в интересах НАТО.

Ежедневно совершаются попытки ударов при помощи беспилотников, а накануне была осуществлена неудачная для Киева высадка десанта при поддержке авиации. Наблюдатели не исключают, что, как и в случае с атакой на крейсер «Москва», действия координировались с территории соседней Румынии, откуда могли взлетать формально украинские самолеты (их пилотировать могут военные Североатлантического альянса).

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«Накануне ВСУ и их союзники по НАТО частично вывели из строя российский ЗРК «Тор» на острове. После этого украинцы поверили в себя и предприняли попытку массированного налета – с привлечением БПЛА и как минимум двух пар самолетов тактической авиации Су-24 и Су-27.

Конечная цель — высадка на острове украинского десанта. Однако не задалось. По воздушным целям отработали российские корабельные комплексы ПВО и истребители. ВСУ были вынуждены дать деру…

Змеиный был использован в качестве приманки. Силы ВС РФ с него снялись еще утром и отошли. Украинские Ми-8 и десантный катер «Станислав» спокойно достигли берегов острова и начали высаживать десант, после чего Россия и нанесла удар. Немногочисленные выжившие отступали на резиновых лодках», – сообщает блог телеведущего Руслана Осташко.