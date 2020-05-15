Украина неумолимо погружается в хаос

15.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина скатывается в дезинтеграцию, в стране нет четкого экономического курса, а также человека, который бы за него отвечал.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политический консультант Александр Харебин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, это может привести к войне всех против всех в стране.

«Если этот хаос назначений будет таким, каким он есть, я боюсь, что мы вступим в очень жесткую войну всех со всеми. Потому что кризис, который мы сейчас наблюдаем, кризис коммуникаций, кризис экономический, управленческий, он не может нравиться и он точно не нравится людям, которые определяют экономическую политику в стране. Я их называю большими бизнесменами…

У нас нет направления, у нас нет экономической стратегии, у нас нет человека, который бы потом репутационно ответил за возможный провал, а провал, судя по всему, будет колоссальный. В Украине репутация не стоит ничего… К сожалению, мы – страна, Украина, избиратели, я, как гражданин Украины, я не вижу системы, я вижу хаос, я не вижу стратегии, я вижу хаос, я не вижу перспектив, я вижу хаос на сегодняшний день. Это то, что сегодня наблюдается всеми теми, кто может анализировать», – заявил Харебин.