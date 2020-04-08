08.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Происшествия, Украина
Просмотров:

Украина незаконно ограничила свободу передвижения




Украинские штрафы за нарушение карантинных мер утверждены приняты с нарушением законодательства и могут быть оспорены в судах.

Об этом в интервью каналу «Главновости» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это еще один повод для того, чтобы наживалась еще одна категория людей – адвокаты. Понятно, что любой из этих штрафов может быть опротестован и ни один из тех граждан, которым выписаны штрафы, скорее всего, их не заплатит. По той причине, что на самом деле при введении штрафов нарушено огромное количество статей Конституции и огромное количество статей законов.

Начнем с того хотя бы, что у нас эпидемиологическую ситуацию, эпидемию может вводить только санэпидемслужба. А санэпидемслужбу у нас ликвидировали еще несколько лет назад. Нигде в законе сказано, что главный санитарный врач который является фактически по статусу заместителем министра здравоохранения, может водить эти нормы.

Второй момент – у нас нет чрезвычайного положения, у нас есть чрезвычайная ситуация. Она не отменяет 33 статью Конституции которая гарантирует свободу передвижения. Так что в данной ситуации любой суд – что районный, что Верховный суд Украины, что Европейский суд по правам человека – не только отменит эти штрафы, если человек обратится в этот суд, но еще и человек сможет взыскать с государства определенную сумму за моральный ущерб.

Я рекомендую тем, кому выпишут штраф, подавать в суд. По крайней мере, на этом будет наживаться определенная прослойка общества – адвоката. Думаю, что сейчас адвокаты будут толпой бегать за теми людьми, которым выписали штрафы из желания подзаработать», – считает Бондаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть