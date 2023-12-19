Украина никогда не выполнит ключевое условие для вступления в НАТО – американский профессор

Анатолий Лапин.  
19.12.2023 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украина не будет принята в НАТО, а война на ее территории, в которой у Киева нет шансов, продлится еще долго.

Об этом в эфире видеоблога «Our Rural Life» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Украина не будет принята в НАТО, а война на ее территории, в которой у...

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По словам Миршаймера, условием для членства является победа Украины над Россией, чего не произойдет.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столенберг очень ясно дал понять, что Украина не будет принята в НАТО до тех пор, пока не одержит победу в конфликте. Другими словами, Украина должна выиграть войну прежде, чем ее можно будет принять в Североатлантический союз. Ну что же, Украина не выиграет войну, следовательно, не будет принята в Североатлантический союз.

Эта война будет продолжаться еще долго. Даже если вы добьетесь холодного мира, он будет оставаться на поверхности, всегда будет существовать опасность того, что разразится горячая война. И в этих обстоятельствах мне трудно представить, что Соединенные Штаты или любая другая западная европейская страна согласится принять Украину в НАТО», – заключил Миршаймер.

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