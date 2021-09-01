Украина никогда не завоюет сердца и умы крымчан – Землянский

01.09.2021 18:39 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Большинство крымчан не хотят возвращения на Украину, которая сама своими действиями настраивает их портив себя.

Об этом в беседе на канале «Первый казацкий» заявил эксперт энергетического рынка Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из социологии по Крыму последнее, что я видел, это социология ВЦИОМ. Можем верить, можем не верить, но согласно данным ВЦИОМ, более 80 процентов крымчан в случае проведения референдума готовы повторить, подтвердить свой выбор. Вот с этим надо что-то делать. Второй момент – если вы пытаетесь перевоспитать ребенка, это абсолютно бесполезно, потому что он живет копируя вас. Перевоспитывайте себя. Стоит начать с себя, с радикалов на улицах, с тарифной политики и экономики, здравоохранения, образования, языковой политики, инфраструктуры. Потому что для Крыма с инфраструктурой все понятно – Симферопольский аэропорт, керченский мост, дороги, энергетическая инфраструктура, электростанции, решается проблема с водой, туда тянутся водопроводы. То есть, получается «агрессор» не бросил «завоёванных» людей на завоеванной территории, а пытается максимально создать им комфортные условия для быта. А что делает «ридна маты» в лице Украины? Блокирует, пугает стращает… Это – ключевая проблема, ключевая ошибка. Как в том анекдоте – с таким настроением слоника не продадим. С такими подходами мы умы крымчан точно не завоюем», – заключил Валентин Землянский.