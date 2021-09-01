Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
01.09.2021 18:39 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Диверсии, дискриминация, Крым, мова, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Провокации, Произвол, Россия, русофобия, Севастополь, Украина, Цензура
Просмотров:

Украина никогда не завоюет сердца и умы крымчан – Землянский

Новости УкраиныБольшинство крымчан не хотят возвращения на Украину, которая сама своими действиями настраивает их портив...

Большинство крымчан не хотят возвращения на Украину, которая сама своими действиями настраивает их портив себя.

Об этом в беседе на канале «Первый казацкий» заявил эксперт энергетического рынка Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Из социологии по Крыму последнее, что я видел, это социология ВЦИОМ. Можем верить, можем не верить, но согласно данным ВЦИОМ, более 80 процентов крымчан в случае проведения референдума готовы повторить, подтвердить свой выбор. Вот с этим надо что-то делать.

Второй момент – если вы пытаетесь перевоспитать ребенка, это абсолютно бесполезно, потому что он живет копируя вас. Перевоспитывайте себя. Стоит начать с себя, с радикалов на улицах, с тарифной политики и экономики, здравоохранения, образования, языковой политики, инфраструктуры.

Потому что для Крыма с инфраструктурой все понятно – Симферопольский аэропорт, керченский мост, дороги, энергетическая инфраструктура, электростанции, решается проблема с водой, туда тянутся водопроводы. То есть, получается «агрессор» не бросил «завоёванных» людей на завоеванной территории, а пытается максимально создать им комфортные условия для быта.

А что делает «ридна маты» в лице Украины? Блокирует, пугает стращает… Это – ключевая проблема, ключевая ошибка. Как в том анекдоте – с таким настроением слоника не продадим. С такими подходами мы умы крымчан точно не завоюем», – заключил Валентин Землянский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть