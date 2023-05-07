Украина ночью атаковала Крым десятью беспилотниками

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина минувшей ночью атаковала Крым десятью беспилотниками, ни один из них не достиг цели, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью укронацистами более 10 беспилотников. Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки», – сообщил градоначальник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Развожаев уточнил, что один украинский дрон потерял управление и упал в лесополосе в районе пятого километра Балаклавского шоссе, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС.

Второй беспилотник был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий – над морем со стороны Северного мола.