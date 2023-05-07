Украина ночью атаковала Крым десятью беспилотниками
Украина минувшей ночью атаковала Крым десятью беспилотниками, ни один из них не достиг цели, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью укронацистами более 10 беспилотников. Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки», – сообщил градоначальник.
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Развожаев уточнил, что один украинский дрон потерял управление и упал в лесополосе в районе пятого километра Балаклавского шоссе, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС.
Второй беспилотник был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий – над морем со стороны Северного мола.
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