Украина ночью атаковала Крым десятью беспилотниками

Виктор Орлов.  
07.05.2023 09:23
  (Мск) , Севастополь
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ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Происшествия


Украина минувшей ночью атаковала Крым десятью беспилотниками, ни один из них не достиг цели, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью укронацистами более 10 беспилотников. Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки», – сообщил градоначальник.

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Украина минувшей ночью атаковала Крым десятью беспилотниками, ни один из них не достиг цели,...

Развожаев уточнил, что один украинский дрон потерял управление и упал в лесополосе в районе пятого километра Балаклавского шоссе, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС.


Второй беспилотник был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий – над морем со стороны Северного мола.

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