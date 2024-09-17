Украина нужна не США, а Британии с Францией – депутат Рады

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У США нет стратегических интересов на Украине, отсюда диктуется и их поведение, а Британия и Франция имеют аппетиты на Черное море и Одессу.

Об этом в эфире видеоблога экс-депутата украинского парламента Анна Гопко заявил зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, Украина не находится в сфере интересов западного мира и Соединенных Штатов. Так случилось. Потому что Соединенные Штаты после Второй мировой войны, оставшись с наибольшим военно-морским флотом, торговые пути выстраивали через океан, они – морская держава и, если посмотреть на военные базы, они как раз находятся по путям следования торговых суден. Их задача была – выстраивать свои торговые пути, которые проходят через Ближний Восток, через Южную Азию. И это им важно – сухопутье не об этом», – рассуждал он.

«Черное море не является стратегическим для США, но оно – стратегическое для Британии. И Британии всегда было интересно присутствие в Черном море – можем вспомнить 19-е столетие и чей Крым был в 19-м столетии, в 1858 году, когда выбили россиян, и «балаклава» откуда пошла. То есть, Британия имеет, даже Франция имеет, которой болит Одесса. Даже когда Макрон говорил, что они могут отправить войска, они говорили про два города – Киев и Одессу, если они будут под угрозой. Ну, условно говоря, европейские страны имеют интересы, Соединенные Штаты – не имеют интересов», – заключил Чернев.