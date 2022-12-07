Украина обещает крымскому министру 10 лет тюрьмы «за распространение идей Русского мира»

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Министра информации, связи и внутренней политики Крыма Владимира Трегуба на Украине будут судить за «За распространение идей Русского мира» среди жителей полуострова – ему обещают до 10 лет лишения свободы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прокуратура оставшейся в составе Украины виртуальной Автономной Республики Крым, которая не устает оправдывать государственное жалование и звания, закончила расследование и передала дело в суд на Трегуба. На доказательство коллаборационной деятельности министра у прокуроров ушло 8 месяцев – его назначили на должность в апреле этого года.

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«Министр» отвечает за распространение идей «русского мира» среди крымчан и дискредитацию деятельности органов государственной власти Украины. Обвиняемый также организовал передачу российской пропагандистской «литературы» для детей тогда еще оккупированной Херсонщины», – говорится в сообщении прокуратуры АРК.

Накануне аналогичное дело было направлено в суд в отношении экс-министра сельского хозяйства Крыма Юрия Мигаля, который, по версии украинского надзорного органа, обеспечивает логистику перевозок «награбленного оккупантами украинского зерна» через полуостров. При этом Мигаль с августа покинул пост министра, который занимает Андрей Савчук.

Также прокуратура АРК сообщила об открытии дела на сенатора от исполнительной власти Крыма Ольгу Ковитиди. На Украине ей готовятся выдвинуть обвинения по статьям «оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины», «коллаборационная деятельность». Ковитиди на Украине грозит от 10 до 12 лет.

Количество уголовных дел, открытых прокуратурой АРК на крымских депутатов, судей, прокуроров, предпринимателей и т.д. по обвинению в государственной измене, исчисляется тысячами.

Еще начала спецоперации на Украине судебные приговоры по этим делам, вынесенные заочно, не давали возможности выехать за Перекоп. Впоследствии объявленным в розыск крымчанам грозил арест не только на территории Украины – на Западе их как преступников мог разыскивать Интерпол.

«Правовой контрработы со стороны правозащитных и юридических структур России не ведется, – отмечал тогда ныне уже экс-депутат Госсовета Крыма Сергей Шувайников, который тоже получил уголовный приговор за коллаборационизм. – Мы вынуждены только отвечать на то, что было придумано в 14-16-х годах Украиной. Я за то, чтобы там (в ЕСПЧ) лежал и иск России по нарушениям прав крымчан со стороны Украины».