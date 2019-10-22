22.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Сюжет дня, Транспорт, Украина
Просмотров:

Украина обещает продолжить транспортную блокаду Крыма

Украина не будет восстанавливать прямое транспортное сообщение с Крымом. В Кабмине хотят лишь модернизировать КПП на границе с полуостровом и пустить к ним автобусы из городов Херсонской области.

Об этом в эфире 5 канала заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сразу уточню, чтобы не было дезинформации, когда из меня сделали немного сепаратиста, что якобы прямое сообщение с Крымом – нет, такого, конечно, не будет. Это исключительно на территории Украины, на подконтрольной, независимой территории Украины. Это для удобностей. А эти перевозки, конкурсы будет проводить облгосадминистрация», – заявил Криклий.

«Как только мы запустим этот объект, сдадим сервисную зону, вместе с этим уже будут запущены конкурсы на легальных перевозчиков. Очень надеюсь, что это будут нормальные компании с нормальным сервисом», – добавил чиновник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть