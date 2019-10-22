Украина обещает продолжить транспортную блокаду Крыма

22.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина не будет восстанавливать прямое транспортное сообщение с Крымом. В Кабмине хотят лишь модернизировать КПП на границе с полуостровом и пустить к ним автобусы из городов Херсонской области.

Об этом в эфире 5 канала заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сразу уточню, чтобы не было дезинформации, когда из меня сделали немного сепаратиста, что якобы прямое сообщение с Крымом – нет, такого, конечно, не будет. Это исключительно на территории Украины, на подконтрольной, независимой территории Украины. Это для удобностей. А эти перевозки, конкурсы будет проводить облгосадминистрация», – заявил Криклий.

«Как только мы запустим этот объект, сдадим сервисную зону, вместе с этим уже будут запущены конкурсы на легальных перевозчиков. Очень надеюсь, что это будут нормальные компании с нормальным сервисом», – добавил чиновник.