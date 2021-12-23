Украина обещает «вечную угрозу» санкций против «Северного потока-2»

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Новости Украины

«Северный поток-2» достроили благодаря тому, что новая администрация президента США Джо Байдена проигнорировала требования американских же законов, однако Украина делает всё, чтобы над «европейскими агентами «Газпрома» постоянно висела угроза американских санкций.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически одновременно с инаугурацией, или, когда новый президент США приступил к выполнению своих обязанностей, восстанавливается строительство «Северного потока-2»… новая администрация не применяет требования американского закона и не накладывает санкции на «Северный поток-2». Из-за того, что, как они определяют, по соображениям национальной безопасности. На этом фоне «Северный поток-2» успешно достраивается»,- напомнил Витренко.

Однако, уточнил он, «за счёт успешного сотрудничества с нашими международными партнёрами, «Северный поток-2», несмотря на то, что он достроен, не работает».

Витренко отрапортовал, что Украина продолжает свою борьбу против «Северного потока-2».

«…Понимая, как выигрывать у «Газпрома» в Европе, мы заняли позицию, когда мы оглашаем о несоответствии именно европейским правилам этого проекта и оператора этого проекта. В совместном заявлении США и Германии также была поддержка Украины, касательно использования Путиным газа как оружия. Потом, во время встречи Владимира Зеленского с Ангелой Меркель, я лично брал участие в этой встрече, было фактически гарантировано, что «Северный поток-2» не будет запущен без соответствия европейскому законодательству. Параллельно мы проводим постоянную работу, касательно возможности наложения санкций на «Северный поток-2». Чтобы эта угроза постоянно висела над проектом этим и над теми агентами «Газпрома» в Европе, политиками в Европе, которые не хотят придерживаться своих личных правил. Чтобы они понимали, что есть реальная угроза для этого проекта со стороны американских санкций. Также мы очень активно отстаиваем позицию Украины в международном медиапространстве», – похвалился глава «Нафтогаза».