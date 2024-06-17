Украина обеспечила зерновой коридор, прикрываясь территориальными водами НАТО

Украине удается обеспечить проход иностранных судов в свои порты, несмотря на выход РФ из так называемой зерновой сделки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

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«Основная составляющая успеха – это то, что большая часть нынешнего коридора лежит через территориальные воды стран-членов НАТО: Румыния, Болгария, Турецкая Республика. Территориальные воды – 12 морских миль от побережья, согласно международному законодательству, являются суверенной территорией государства. Там действует такой правовой режим, как и в самом государстве, к которому они относятся. Это все равно, если бы вы попали на сушу этой страны», – сказал Плетенчук.

По его словам, «для России эта территория остается неприкосновенной».

«Потому что они у себя в телевизоре могут разбрасываться угрозами, но в реальности прекрасно понимают, что вступать в прямую конфронтацию с Североатлантическим альянсом они не могут себе позволить. Соответственно, остается та часть, которая находится в нашей акватории, по которой враг пытался достаточно долго работать.

Сейчас они туда и баллистику направляют периодически, большинство ракет мы сбиваем на подлете. Они пробовали минировать этот участок – довольно продолжительное время с самолетов Су-24 они сбрасывали донные мины в контейнерах. Но после того, как сбили тот Су-24 – они передумали. Были случаи, когда они приближались самолетами стратегической авиации, например Ту-22, но потом они тоже эту идею отбросили. В воздухе доминирует российская авиация, однако воздушные атаки мы в большинстве своем отражаем. А попасть в судно под иностранным флагом они тоже не хотят», – добавил спикер ВМСУ.