Украинцы уничтожают обезображивают тела погибших натовских наёмников, чтобы они не достались России.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта тема, которая уводится пока всеми в непубличную плоскость, потому что тут ставятся задачи – натовцев, погибших наемников, они стараются либо эвакуировать в первую очередь, чтобы тела не достались. Второй момент, при невозможности эвакуации, они обезображивают эти тела с целью затруднить идентификацию . Кисти рук отрубают, головы, захоранивают их отдельно и так далее», – ответил Трухан.

«Я видел это в Лисичанске, как поступили с холодильником, где хранились отдельно от украинских военнослужащих тела наемников французских и польских. Там где они хранили в здании своего погрануправления – свет просто отключили, потом воняло на весь город. А хладокомбинат, где хранили наемников, они взорвали, там вообще до молекул все улетело в воздух.

То есть они стараются, чтобы они либо были эвакуированы, либо пропали без вести. Причем, как потом выясняется, для украинской стороны это еще и способ заработать. Потому что они эти тела потом родственникам за деньги продают, за твердую валюту», – добавил он.