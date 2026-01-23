Украина обхитрила Трампа с его «клубом пенсионеров» – злая радость укро-дипломата

Совет мира, который на днях в Давосе создал президент США Дональд Трамп – это всего лишь «клуб пенсионеров» его имени. Американский лидер хотел заманить туда Украину, чтобы она была членом вместе с Россией, но просроченный украинский диктатор «оказался хитрее».

Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» с нескрываемым раздражением в адрес американского президента заявил бывший посол Украины в Белоруссии, дипломат Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Хитрость Дональда Трампа не имеет границ. Уже, когда стало понятно, что на подписании устава будет минимум участников, и тут понадобился, в том числе, президент Зеленский и Украина. Это была такая хитрая уловка, чтобы пригласить на встречу и тем самым сказать, что и Зеленский присоединился к Совету мира вместе с Путиным. Но тут украинский президент и украинцы оказались хитрее, чем хитрый Дональд Трамп. Самое важное в нынешней ситуации, после того, как Prosperity Ukraine не подписано, и понятно было, что не будет подписано, как и в том числе гарантии, потому что, кроме слова «гарантии» от США мы принципиально ничего не слышали и не услышим. Что тут важно?.. Я думаю, что все понимают, что Совет мира – это такой себе клуб имени Дональда Трампа, который, скорее, можно назвать клубом пенсионеров», – зубоскалил Бессмертный.

Он также раскритиковал США за предложение создать зону свободной торговли на оккупированной Украиной части Донбасса, подчеркнув, что Штаты уже обманули, пообещав выделить колоссальную сумму на «восстановление Украины» на прошедшем форуме в Давосе, а потом отменили подписание: