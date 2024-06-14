«Украина обходится слишком дорого!» – в Бундестаге требуют поделить на всех российские активы

Константин Серпилин.  
14.06.2024 21:28
  (Мск) , Берлин
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Беспредел, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Произвол, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина, Финансы


Немецкому бюджету слишком дорого обходится содержание Украины, на эти цели должны пойти украденные российские средства.

Об этом в ходе выступления в Бундестаге заявил немецкий депутат от альянса «Зелёных» Оттмар вон Гольц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Немецкому бюджету слишком дорого обходится содержание Украины, на эти цели должны пойти украденные российские...

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«Восстановление Украины уже сегодня оценивается в 450-500 миллиардов евро. Я не хочу оставлять никаких сомнений, что для этого нужно использовать замороженные российские активы.

И нам придётся мобилизовать много частных денег. Отсюда и организация конференции по восстановлению Украины. Но также в наших собственных интересах принять в этом участие за счёт федерального бюджета», – сказал депутат.

«С другой стороны, всем должно быть ясно, что это гигантское предприятие не может быть профинансировано только из бюджета, если мы не хотим пренебрегать собственными проблемами дома. Нам нужно выделить достаточно средств для поддержки Украины, и мы должны найти решение для этого», – призывал немец.

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