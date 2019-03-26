Украина обломала Израиль и отказалась признавать претензии на Голанские высоты вслед за США

26.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украина обеспокоена эскалацией палестино-израильского конфликта и угрозами в адрес Израиля, однако в вопросе статуса Голанских высот придерживается резолюции Совета Безопасности ООН, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, обнародованном на сайте МИД.

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“Украина руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совета Безопасности ООН. Вопросы Голанских высот неоднократно рассматривались СБ ООН, который принял соответствующие решения, в частности резолюцию № 242 от 1967, № 465 от 1980, № 497 от 1981 г.”, – сообщила Зеленко.

В то же время она подчеркнула, что Украина продолжает последовательно выступать за мирное урегулирование на Ближнем Востоке и учитывание законных интересов Израиля, связанных с вопросами безопасности.

Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что на Украине обеспокоены эскалацией ситуации вокруг сектора Газа, которая произошла за последние сутки в результате обстрела гражданского объекта на территории Израиля 25 марта.

“Направленные против Израиля акты террора со стороны движения ХАМАС, прежде всего, ракетные обстрелы израильской территории, которые несут смертельную опасность гражданскому населению, считаем абсолютно неприемлемыми. Призываем как Израиль, так и Палестину к максимальной сдержанности во избежание масштабного вооруженного конфликта”, – заявила пресс-секретарь МИД.

Ранее как сообщал ПолитНавигатор, посол Израиля в Киеве поблагодарил Укпраину за осуждение ракетных атак ХАМАС на израильскую территорию.

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжарри заявил, что ООН продолжит политику непризнания суверенитета Израиля над Голанскими высотами, несмотря на политическую декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которую подписал президент США Дональд Трамп.