Украина обнулила даже призрачные гарантии безопасности от Байдена

Анатолий Лапин.  
05.05.2025 10:20
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Ресурсная сделка с США обесценивает предыдущее соглашение о гарантиях безопасности, но все равно ни к чему не обязует Штаты.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила депутат Верховной рады, член подконтрольной экс-президенту Петру Порошенко фракции «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ресурсная сделка с США обесценивает предыдущее соглашение о гарантиях безопасности, но все равно ни...

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По словам политика, Штаты по новой сделке не предоставляют никаких гарантий безопасности Украине, а всю военную помощь должны предоставлять по оценочной стоимости.

«Я припоминаю, что совсем недавно, буквально, наверное, еще нет года, как Украина гордо, победно, бахвально подписала соглашение по безопасности с Соединенными Штатами, только с другой администрацией. Так у меня вопрос – то соглашение перестает действовать? Но соглашение не имеет никаких обязывающих элементов? Мы на самом деле об этом тогда предупреждали, что оно не имеет тех обязывающих элементов. Не нужно было ни украинской, ни американской ратификации, как и все остальные эти пиар-соглашения по безопасности, которые подписывались, и дипломаты все вынуждены были над ними работать, вместо того, чтобы на реальных приоритетах Украины сосредотачиваться.

Так вот, какие обязательства будут на себя брать реальные Штаты Америки в контексте выполнения этого соглашения? Ни желанных, вожделенных, нужных гарантий безопасности. Ну, единственное, но там содержится упоминание, что если будут предоставляться какие-то дополнительные военные способности, то по оценочной стоимости они будут зачисляться в этот фонд. А у меня эта оценочная стоимость тоже вызывает вопросы», – заявила Цинцадзе.

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