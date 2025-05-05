Украина обнулила даже призрачные гарантии безопасности от Байдена

Ресурсная сделка с США обесценивает предыдущее соглашение о гарантиях безопасности, но все равно ни к чему не обязует Штаты.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила депутат Верховной рады, член подконтрольной экс-президенту Петру Порошенко фракции «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, Штаты по новой сделке не предоставляют никаких гарантий безопасности Украине, а всю военную помощь должны предоставлять по оценочной стоимости.