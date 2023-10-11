«Украина обойдётся без Ф-16» – глава МИД Финляндии выложила пранкерам всю подноготную

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Финляндия не намерена передавать Украине самолеты Ф-16.

Об этом министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившим ей от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В переводе к видео говорится об Ф-18, скорее всего, переводчица ошиблась, так как это тяжёлый палубный истребитель-бомбардировщик с двумя двигателями, и о нём ранее речь шла только в контексте того, что ф-18 невозможно будет эксплуатировать на Украине.

«Что касается Ф-18, некоторые страны Северной Европы, Дания и Швеция выразили готовность передать Украине часть своих истребителей. Вероятно, процесс передачи займет несколько месяцев, если не больше. К сожалению, Финляндия сейчас не может передать свои истребители, потому что у нас есть обязательства перед НАТО. Мы должны защищать свою собственную границу. Протяженность нашей границы с Россией составляет 1300 км. Поэтому для ее защиты от нас требуется много усилий. Возможно, это произойдет в будущем. Поживем – увидим», – сказала Валтонен.

При этом она похвасталась, что у Финляндии одна из сильнейших армий в Европе, что позволило ей передавать больше военного оборудования и техники Украине, чем другие страны. Но сейчас средства нужны для «обороны НАТО от России».

Также финский министр заявила, что ее страна не намерена не то, что размещать, но даже просто хранить ядерное оружие «в ближайшем будущем». Однако Польшу, стремящуюся разместить у себя ЯО, она оправдывает.

«Польша, конечно, этим оружием никому не угрожает. Речь идет об архитектуре системы обороны от России. Что касается ядерного оружия, то самое главное в том, что оно используется для сдерживания», – разговорилась Валтонен.