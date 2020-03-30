Украина обратится за помощью к России на последнем издыхании

30.03.2020, Киев, Игорь Петров

Обращение за помощью к России – токсичная тема, ее избегают даже обсуждать в украинской власти, и на такое Украина пойдет разве что в условиях полуразвала государства.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор УИАМП Руслан Бортник.

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«Пока что официально обращение к России за помощью – нереальная история. К России можно обратиться только в случае уже совсем апокалиптического кризиса, полуразвала государства, тотального кризиса.

Пока официального обращения за помощью к России, у которой свои собственные проблемы, не будет. Даже разговор об этом во власти не ведется, поскольку это – крайне токсичная тема, которая моментально будет использована правыми для атаки на власть», – сказал он.

По мнению эксперта, и в России и на Украине с пандемией пытаются бороться пассивными мерами, и это малоэффективно.

«Карантин – пассивная мера, она направлена на разрушение среды, в которой развивается вирус, на разрушение социальных связей. Ни в одной стране не дал эффекта, он не привел к остановке эпидемии.

Карантин в Китае, вместе с массовым тестированием и выявлением заболевших, изоляцией заболевших и круга их общения – дал эффект. Поэтому от такой пассивной борьбы необходимо переходить к активным действиям, то есть массовому тестированию населения по случайной выборке, и изолированию больных и их окружения, как это показал пример Южной Кореи. Сам по себе карантин ничего не изменит.

И Россия тоже пока что идет по пути введения пассивных мер борьбы. Это означает, что вирус просто будет распространяться более низкими темпами, и последствия для экономики будут более губительными поскольку карантин всегда губителен для экономики», – считает Руслан Бортник.