Украина обречена. Байден не хочет свистеть в пустоту на форуме Зеленского – американский профессор

Конфликт на Украине нужно прекращать, прежде, чем погибнет ещё больше украинцев, и Киев потеряет новые территории. Об этом в эфире видеоблога американского подполковника Дэниела Дэвиса американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается Байдена, Джо Байден должен быть переизбран этой осенью – это его главный приоритет, а не Украина. Но если шагнуть вперёд, то Байден ничего не может сделать на этой мирной конференции, это просто не поможет. Байден это, конечно, понимает. И одна из причин, по которой он отправится в Калифорнию, чтобы собрать деньги для своей кампании вместо того, чтобы ехать в Швейцарию, заключается в том, что он понимает, что он будет свистеть в пустоту. Это просто пустая трата времени», – сказал Миршаймер.

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Он подчеркнул, что Украина обречена, и конфликт нужно останавливать.

«Так что Зеленский может умолять и Си Цзиньпина, и Байдена сделать всё возможное, чтобы помочь ему, но они не могут ему помочь. Зеленский, по сути, обречён, Украина обречена, и это трагическая ситуация. Этого можно было избежать. Во всяком случае, мы должны прекратить это, прежде чем ещё больше украинцев погибнет и ещё больше территорий будет потеряно», – призвал профессор.