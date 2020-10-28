28.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина, Федерализация
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Украина обречена на федеративное устройство


Украина рано или поздно вынуждена будет превратиться в государство с федеративным устройством.

Об этом в эфире ток-шоу «Хард с Влащенко» заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, сложившееся в советский период административно-территориальное устройство страны не отвечает ее экономическому районированию, поэтому оно должно быть сменено.

При этом, Бондаренко говорит, что ранее предлагал выделить три больших федеральных части Украины, куда включал ныне российский Крым.

«Реально в Украине очень хаотично создана эта административно-территориальная система, которая формировалась еще в советские времена, и она не отвечает сегодняшнему экономическому районированию… Я на протяжении длительного времени, почти 30 лет постоянно говорил до 2014 года о том, что Украина должна быть государством с тремя федератами – Крымская автономия, Галичина и Донбасс.


Это, по крайней мере, дало бы возможность саккумулировать амбиции элит этих регионов внутрь своих образований и не мешать центральной элите строить Украину. Потому что у нас в результате превратилось все в противостояние между западом и востоком в борьбе за то, кто будет владеть главным призом – Киевом. Потому я думаю, что рано или поздно мы вернемся к этому вопросу», – заявил Бондаренко.

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