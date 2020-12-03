Украина обречена на топтание в долговом болоте – экономист

03.12.2020, Киев, Игорь Петров

Украина настолько увеличила госдолг, что уже не в состоянии расплатиться по нему и вынуждена брать все новые долги под все более высокие проценты, отдавая все боьлшую часть своего дохода внешним кредиторам.

Об этом в эфире канала «CapitalTV» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теоретически, если бы мы выплатили все долги, то как бы выглядел наш государственный бюджет? Сейчас запланировано 1 триллион 91 миллиард гривен, чуть более триллиона. А выплатить по государственным долгам, во всем – и внутренним и внешним – это порядка 600 миллиардов гривен, то есть, 60% доходов мы должны были отдать, если бы мы не брали, и нам бы осталось всего 400 миллиардов гривен на все расходы.

А расходы запланированы в сумме более 1 триллиона 300 миллиардов гривен. То есть, если бы мы рассчитались по всем долгам и выплатили проценты (не беря новые), то из своего 1 триллиона у нас осталось 400 миллиардов гривен из которых надо было бы профинансировать 1 триллион 300 миллиардов, то есть это где-то 30%.

Такой ситуации не будет, поэтому необходимо братья новые долги – как внутренние, так и внешние, для того чтобы рефинансировать старые долги.

Сейчас, на 2021 год уже и Минфин, и Кабинет министров (когда ко второму чтению подавали проект бюджета), сказали что долги будут дороже, как минимум, внутренние. А когда берутся внутренние долги (и они дороже) для того, чтобы отдать более дешевые предыдущие, это уже называется элементами финансовой пирамиды – когда каждый следующий займ дороже, чем предыдущий.

Для того, чтобы выплатить этих 600 миллиардов по госдолгу, включая проценты, правительство планирует взять более 700 миллиардов гривен в долг. 500 миллиардов гривен – это внутренняя процедура, и где-то на 200 миллиардов гривен внешних долгов планирует правительство на следующий год.

Если говорить по сути, каким образом желательно было бы проводить бюджетную финансовую и денежно-кредитную долговую политики, то необходима реструктуризация государственного долга, как минимум, внешнего государственного долга. Потому что в течение ближайших пяти лет Украина должна выплатить (это и проценты, и погашения по внешнему государственному долгу) порядка 30 миллиардов долларов. А в течение ближайших трех – 15 миллиардов долларов, даже чуть больше.

Мы можем такие деньги выплатить, дефолта как такового не будет. Но если взять эти 30 миллиардов долларов, которые мы должны выплатить в течение пяти лет, и перенаправить их в украинскую экономику, это было бы логично. Если не делать реструктуризацию, мы просто все время будем топтаться в этом экономическом долговом болоте.

И мы никогда не получим достаточного ресурса для развития, мы будем работать на внешних кредиторов, а не на развитие экономики», – сказал Виктор Скаршевский.