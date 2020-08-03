Украина обречена оставаться банановой республикой

03.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Поскольку Украина не имеет необходимых политических и экономических мощностей, она не способна стать «аграрной сверхдержавой», а обречена оставаться в статусе нищей колонии.

Об этом в эфире телеканала «Первый Казацкий» заявил политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возвращаясь к Украине и к тем проблемам и перспективам, с которыми Украина сталкивается на мировых рынках, я вспоминаю концепт «аграрной сверхдержавы», вброшенный каким-то креативным политтехнологом. Кто-то посоветовал, а там не подумавши начали развивать тему, что Украина – это аграрная сверхдержава.

Так вот, дорогие друзья, это касается любой страны – хоть Анголы, хоть Пакистана. Для того, чтобы быть аграрной сверхдержавой, спортивной или авиастроительной, необходимо иметь очень серьёзный задел в других сферах.

А у Киева отсутствует серьёзная дипломатия, отсутствует внятная внешняя политика, отсутствует самодостаточная экономическая база. Даже если в какой-то момент Украина поставляет на какие-то рынки зерно или курятину, её оттуда очень легко подвинуть. Причём подвинуть, используя не экономические или ценовые характеристики, а используя политические рычаги», – подчеркнул политолог.

Эксперт поставил в пример США, которые используют совокупность своей экономики и политической силы для достижения выгодных контрактов.

«Грубо говоря, если, к примеру, Трамп ездил в Саудовскую Аравию и договаривался на огромную сумму контрактов, из которых 120 миллиардов – военные контракты, ещё 300-400 миллиардов – это контракты на закупку американской продукции. Или ведут США переговоры с Китаем о том, что китайцы должны покупать определённое количество американской продукции, начиная от сои и заканчивая айфонами. К примеру, американцы вводят санкции против Китая из-за Гонконга. На что Китай с первого июня приостанавливает закупки американской сельхозпродукции.

Да, есть уже проработки, десятки контрактов, но китайцы отказываются их подписывать, чтобы воздействовать политическими методами на администрацию США, чтобы они не учили Китай жить, – отметил политолог.

Также Сергей Белашко добавил, что Россия использует аналогичные американским механизмы конкуренции и может оттеснить украинского производителя с продовольственного рынка других стран, например, Египта.

«Примерно такими же методами действует Россия, когда приезжает российская делегация, например, в тот же Египет, который является главным торговым партнёром РФ в сфере закупки продовольствия на континенте.

Вопрос ставится примерно так: «Дорогие друзья, вы покупаете пшеницу у нас и у украинцев, а давайте вы будете покупать пшеницу только у нас. Мы дадим хорошую цену, гарантии того, что это всё будет поставляться в срок, эти корабли не будут стоять в очереди в Босфоре или Керченском проливе. Мы готовы продать какое-то современное вооружение, которые иначе вам не продадим. Ещё готовы инвестировать на выгодных условиях, кредиты надо будет отдавать не 10 лет, а 25 лет». Таким образом формируется пакетное соглашение, которое более выгодное египетской стороне, чем отдельное предложение Украины», – сказал эксперт..

Далее политолог отметил, что страна, которая производит много бананов, не становится банановой сверхдержавой, а превращается в банановую республику и остаётся такой до тех пор, пока не сможет использовать дипломатический вес и геополитические позиции для достижения своих экономических целей.

«Страна, которая имеет серьёзные политические рычаги, будет продвигать свою продукцию гораздо более успешно, чем страна, которая такими рычагами не обладает. Поэтому, чтобы стать полноценной аграрной сверхдержавой, нужно иметь достаточно прочные позиции в сфере дипломатии, науки, транспорта и промышленности. Только это всё даёт синергетический эффект.

Потому что, если страна выращивает много бананов и ничего больше, то она не станет «банановой сверхдержавой», а станет «банановой республикой». И как правило эти бананы будет выращивать даже не национальная корпорация, а компания извне.

Эта крупная транснациональная корпорация будет создавать свои правила, и в итоге от этих бананов национальная экономика и общество в целом будут иметь в лучшем случае листья и шкурку. А все сверхприбыли уйдут туда, где находятся штаб-квартиры транснациональных корпораций и центры концентрации капитала», – заключил Белашко.