02.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украина обречена оставаться беднейшей страной Европы, несмотря на экономический рост

Темпы экономического роста, демонстрируемые Украиной, не позволят украинской экономике приблизиться к показателям своих соседей.

Об этом киевскому журналу “Фокус” заявил менеджер отдела инвестиций и рынков капитала компании RPMG на Украине Андрей Усенко.

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“Экономика Украины демонстрирует скромную динамику, закрепляя за собой роль догоняющей в то время, когда соседи сохраняют темпы роста сопоставимые или превышающие наши. Но если для некоторых наших соседей низкие темпы допустимы, то для Украины, которая в рейтингах жизни или ВВП на душу населения находится значительно ниже, такая динамика неприемлема”, – говорит эксперт.

В качестве примера он приводит Эстонию, Латвию, Румынию, Польшу и Словакию, где среднегодовые темпы роста ВВП в ближайшие 5 лет должны превысить 3%, а также экономику Грузии, которая будет расти на 5% ежегодно.

“При этом в Чехии, Венгрии и Словении, как в Украине, экономики станут расти в пределах 2 – 3%, но в этих странах ВВП на душу населения в разы выше, чем в Украине. То есть прибавляя по 3% в год Украина так и останется одной из беднейших стран Европы, – признает издание. – Это обострит проблему оттока трудовых ресурсов”.