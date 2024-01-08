Украина обречена проиграть эту войну – американский профессор

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США сами создали из России врага, вооружая Украину и заманивая ее в НАТО. Этот курс стал ошибочным, кроме того, большим просчетом Штатов была попытка уничтожить Россию санкциями.

Об этом в эфире видеоблога The Viral Now заявил профессор Чикагского университета, эксперт по международным отношениям Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это был гигантский просчет, потому что санкции не сработали. Но также и потому, что русские мобилизовали огромное количество войск, мобилизовали свою промышленную базу и производят все виды оружия. Баланс сил сейчас изменился не в пользу Украины, и я думаю, что большинство здравомыслящих людей понимают, что украинцы обречены проиграть эту войну», – заявил Миршаймер.

Эксперт подчеркнул, что Россия не является врагом для США и не создает им никакой угрозы.

«Мы сделали ее врагом Соединенных Штатов. Нет никаких причин, по которым Россия должна быть врагом США, она просто не представляет угрозы для Соединенных Штатов каким-либо значимым образом. Эти аргументы, которые выдвигает Джо Байден о том, что русские, как только они закончат с Украиной, двинутся маршем на Восточную Европу, а затем – двинутся маршем на Западную Европу, не являются серьезными аргументами. У русских нет такого военного потенциала и, конечно же, у них нет таких планов. У нас не было веских причин рассматривать Россию как угрозу, но из-за наших усилий по вступлению Украины в НАТО мы создали ситуацию, в которой Россия и США являются непримиримыми врагами», – резюмировал профессор.