«Украина обречена» – в Вильнюсе требуют дать Киеву оружие для ударов по Москве
Страны западного блока должны предоставить Украине дальнобойное вооружения для ударов по Москве, иначе бандеровцы будут обречены на поражение.
Об этом в ходе проводимого в Литве «Форума свободной России» заявил беглый российский историк Юрий Фельштинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Можно ли эту вону остановить сейчас? Можно. Для этого нужно дать Украине наступательное оружие, и разрешить использовать это оружие для нанесения ударов по территории РФ, включая Москву.
Потому что ситуация, когда Россия обстреливает Киев, а Киев не имеет права и возможности наносить удары по Москве, с точки зрения военной тактики абсурдна.
Украина поставлена в ситуацию, когда она уже два года не имеет возможности выиграть эту войну. Хотя все предпосылки для этого есть. Но она поставлена своими союзниками в ситуацию, когда она обречена на проигрыш в долгосрочном плане», – сказал Фельштинский.
Он пожаловался, что Россия способна «вести войну как угодно долго», потому что ресурсов у неё достаточно, а протестами пока и не пахнет.
«А учитывая, что в США, где я живу, в сентябре выборы и результаты этих выборов на данный момент непредсказуемы, это означает, что у нас есть год для того, чтобы победить в этой войне.
Потому что если побеждает Трамп, и 21 января 2025 года въезжает в Белый дом, он выводит США из НАТО. Не имеет значения, выведет юридически или практически, но он перестанет вмешиваться в украинские дела», – подытожил историк.
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