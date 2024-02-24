«Украина обречена» – в Вильнюсе требуют дать Киеву оружие для ударов по Москве

Страны западного блока должны предоставить Украине дальнобойное вооружения для ударов по Москве, иначе бандеровцы будут обречены на поражение.

Об этом в ходе проводимого в Литве «Форума свободной России» заявил беглый российский историк Юрий Фельштинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно ли эту вону остановить сейчас? Можно. Для этого нужно дать Украине наступательное оружие, и разрешить использовать это оружие для нанесения ударов по территории РФ, включая Москву.

Потому что ситуация, когда Россия обстреливает Киев, а Киев не имеет права и возможности наносить удары по Москве, с точки зрения военной тактики абсурдна.

Украина поставлена в ситуацию, когда она уже два года не имеет возможности выиграть эту войну. Хотя все предпосылки для этого есть. Но она поставлена своими союзниками в ситуацию, когда она обречена на проигрыш в долгосрочном плане», – сказал Фельштинский.