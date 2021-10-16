Украина обречена зимой отбирать европейский газ из трубы, – экс-министр

Украина обречена зимой отбирать европейский газ из трубы, – экс-министрНовости Украины
Для прохождения пиковых периодов в зимние холода Украине не хватает порядка 20-ти миллионов кубометров газа в сутки. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил бывавший министр энергетики Украины Иван Плачков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По мнению Плачкова, компенсировать дефицит неоткуда, поэтому у власти не остается другого выхода, кроме как отбирать транзитный газ, который предназначен для европейских потребителей.
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«Прошлый год максимальное потребление газа при минусовых температурах было, мы рассматриваем суточное, – 183 миллиона кубометров газа. Что мы имеем? Мы имеем собственную добычу 50 миллионов, 51, мы можем вытащить из хранилищ порядка ста.
В прошлом году мы отбирали 130-ть, но в хранилищах было 28 миллиардов. При 18-ти миллиардах мы 130-ть не отберем из хранилища, потому что хранилища не надуты, там чем меньше газа, тем меньше отбор. И мы имеем 50 собственных и, предположим, 110 заберем из хранилищ. 160 – где мы возьмем еще 20-ть миллионов суточных?
Будем отбирать из транзита? Мы будем или отбирать из трубы, или должны покупать в Словакии, должны иметь контракты и так далее», – заявил Плачков.
Спасибо!
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