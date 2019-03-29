Украина обвалилась по всем позициям

29.03.2019, Киев, Максим Карпенко

За годы правления президента Петра Порошенко Украина опустилась вниз практически во всех международных рейтингах. Исключение составляют лишь негативные рейтинги, где Украина стоит на первых позициях.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-депутат Верховной рады и бывший руководитель украинского отделения Интерпола Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Чего же не хватало Петру Алексеевичу с 2013 по сегодняшний день? Рейтинги Украины. Например, рейтинг благосостояния. Мы были на 64-м месте, сейчас на 11-м. Рейтинг счастья населения – были на 87-м, сейчас на 138-м – после нас уже практически стран не осталось. По уровню жизни пожилых людей были на 66-м, сейчас на 72-м. В глобальной конкурентоспособности были на 73-м, сейчас на 81-м. И так далее, и так далее.

Мы первые в рейтингах по заболеванию корью, мы первые в рейтинге по СПИДу, по туберкулезу, по детскому алкоголизму, детской смертности. Такую страну собирается продолжать строить Петр Алексеевич, эти победы нам надо понимать за этот период? Что еще нужно?», – заявил Куликов.